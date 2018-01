Brisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der Auster

Eine Familie findet beim Aufräumen in einem Schuppen eine gelbliche Substanz. Schnell wird klar: Es handelt sich um ein 80 Jahre altes Unkrautvernichtungsmittel, das inzwischen möglicherweise hochexplosiv geworden ist. Einsatzkräfte und Sprengstoffexperten rücken an, und die Ordnungsbehörde lässt die Gegend evakuieren. Eine aufwändige Bergung der gefährlichen Substanz aus dem Schuppen beginnt. Die bange Frage der Familie: Wer zahlt das alles?



Ein Mann probiert auf einer Lebensmittel-Messe zum ersten Mal in seinem Leben eine frische Auster und findet darin eine Perle. Aber wem gehört nun die Perle, und woher kommt der Perlenwachstum in einer Nordseeauster?



An einem schönen Tag braut sich ein schweres Unwetter zusammen. "Terra Xpress" ist mit "Stormchasern", Sturmjägern, unterwegs. Sie unterstützen die Wetterdienste mit Informationen über den schweren Sturm, um Unwetter besser und gezielter vorhersagen zu können.