Bröckelnde Berge und Rettung aus unsicherem Boden

Wohnungsnot herrscht nicht nur in den deutschen Metropolen, sondern auch in der Provinz. Da sind kreative Lösungen gefragt. Sogenannte Tiny Houses könnten den Immobilienmarkt revolutionieren. In Lindenberg hat ein junger Mann sich solch ein Minihaus gebaut - und gerät in Konflikt mit den Behörden. Auch einem Hausboot als Unterkunft für wohnungssuchende Studenten in Kleve droht das Aus.



Das sächsische Elbsandsteingebirge bröckelt. Experten vermuten Verwitterung als Ursache, aber auch den Klimawandel. Ein traditionsreiches Ausflugslokal muss wegen Steinschlag bis auf Weiteres schließen. Die Bastei, einer der beliebtesten Aussichtspunkte Deutschlands, ist ebenfalls gefährdet. Wissenschaftler sorgen sich auch um die Zugspitze. Denn der Permafrost in den Alpen schmilzt dauerhaft.