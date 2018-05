Busfahrten und andere riskante Ausflüge mit Dirk Steffens

Es stellt sich heraus, dass ein Löschsystem sich leicht in jeden Bus und in jedes Auto einbauen ließe. Damit könnten Brände frühzeitig gelöscht werden.



In rund 20 Metern Höhe warten Rainer und Heidi Leveringhaus auf ihre Lebensretter. Das Ehepaar baumelt kopfüber an einer Hochspannungsleitung, festgeschnallt in den Sitzen ihres Sportflugzeugs. Das Fahrgestell hat sich beim Landeanflug in einer 380 000-Volt-Leitung verfangen. "Terra Xpress" ermittelt, wie das Ehepaar in diese äußerst ungewöhnliche Lage kommen konnte und begleitet die Rettungsaktion.



Ein Riss in einem Schneebrett wird einem erfahrenen Wanderer in den Bergen Tirols fast zum Verhängnis. Erst in letzter Sekunde kann er aus einer Lawine befreit werden. "Terra Xpress" untersucht mit österreichischen Forschern und Spezialeinheiten des Bundesheeres in einem Experiment, wie es zum Reißen des Schneebretts kommen konnte, und welche Überlebensmöglichkeiten man in einer solchen Situation hat.