Campinglust und Wildschweinfrust

Auch an der Isar geht es hoch her. Wochenendtouristen verwandeln ein idyllisches Schutzgebiet regelmäßig in ein Schlauchboot-Mekka mit Partymeile und Müllplatz. "Wehret den Anfängen", heißt es am Neckar, damit dort so genannte Stocherkähne nicht überhandnehmen.