Das verborgene Netz der Supermärkte

Viele Kunden glauben, die meisten Blumen kämen aus Holland. Doch in Kenia werden Rosen angebaut, so weit das Auge reicht. Ein Wirtschaftszweig, der dort eine halbe Million Menschen ernährt, aber gleichzeitig ein Ökosystem bedroht. Um die empfindlichen Rosen in riesigen Transport-Containern von Kenia nach Deutschland zu fliegen, muss alles wie am Schnürchen klappen - was es nicht immer tut. "Terra Xpress" begleitet den heiklen Transport und zeigt, unter welch schwierigen Bedingungen und unter welchem Zeitdruck die Rosen zu uns kommen.