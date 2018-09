Der Hausboot-Krimi und das verschwundene Pferd

Ein Mann, der sein Hausboot für Schwimmtrainings und Ausflüge auf einem See nutzt, wird von der Behörde überraschend aufgefordert, dieses zu beseitigen. Es sei ein Gebäude und kein Boot und brauche daher eine Baugenehmigung. Eine ganze Branche könnte leiden.



Eine Gemeinde in Brandenburg hat ein Müllproblem. Regelmäßig melden Anwohner illegalen Bauschutt und andere Abfälle mitten in der Landschaft. Auch andere Landkreise sind betroffen. Doch Bürger und Ämter wehren sich und versuchen, den Müllsündern auf die Schliche zu kommen. Immer wieder mit Erfolg.



Eine Reiterin hat ihr geliebtes älteres Pferd für einen Euro verkauft, damit es als sogenanntes Beistellpferd einen angenehmen Lebensabend auf der Weide verbringen kann. Doch dann sind die neuen Eigentümer nicht mehr zu erreichen, und das Pferd ist verschwunden. Kein Einzelfall, wie sich herausstellt. Offenbar gibt es einen Handel mit ausgedienten Pferden, die wieder als Reittiere angeboten werden.