Die fiesen Tricks der Tiere

Mal ist es ein Bussard, anderswo sind es Krähen und Raben, sogar kleine Vögel tun es: Aus heiterem Himmel stürzen sie auf Jogger oder Spaziergänger herab, um sie zu vertreiben - was ihnen auch oft gelingt. Was bringt die Vögel dazu, sich mit Menschen anzulegen? "Terra Xpress" versucht, herauszufinden, was hinter diesen Flugattacken steckt.