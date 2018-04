Dreiste Fahrraddiebe und die Plakettenschwindler

Ein Gebrauchtwagen wird gekauft, und trotz neuer Prüfplakette ist er nicht fahrtüchtig, die Bremsen sind total kaputt. Doch der Prüfer bietet den Rückkauf des Schrottautos an: Was ist da los rund um die Hauptuntersuchung?



In Braunschweig findet die Ermittlungsgruppe "Fahrrad" der Polizei 50 gestohlene Fahrräder in einem Keller. Auch einem jungen Studenten wird sein Rad geklaut. Wie er es mit Hilfe von Sonderermittlern der Polizei im Internet wiederfinden und zurückholen kann, zeigt "Terra Xpress".



Böse Überraschung nach dem Einkaufen im Supermarkt: Alles, was nicht niet- und nagelfest war, ist aus dem Auto verschwunden. "Terra Xpress" zeigt, wie dreiste Diebe zuschlagen, und zwar anders als zunächst gedacht - nämlich ganz ohne Hightech.