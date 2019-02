Dröhnende Biker und das Ungeheuer im See

Der Bodensee ist bei Kriminellen beliebt. Immer wieder schlagen Diebe zu und machen sich mit wertvollen Bootsmotoren aus dem Staub. Rasch sind sie mit dem gestohlenen Eigentum über alle Berge - wären da nicht aufmerksame Polizisten, die alles dransetzen, den Langfingern das Handwerk zu legen.



In einem See bei Düsseldorf wird eine zwei Meter lange Anakonda gesichtet. Sofort beginnt eine fieberhafte Suche nach dem gewaltigen Reptil. Immer wieder scheint die exotische Würgeschlange zum Greifen nahe, doch als geschickte Schwimmerin entwischt sie in letzter Sekunde.