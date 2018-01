Entdeckung im Wald und das Rätsel der Blitze

Spaziergänger können es kaum glauben: Im Wald sind illegale Fallen versteckt, die Greifvögel töten sollen. Die Fallen sind auch für Hunde, Spaziergänger oder spielende Kinder sehr gefährlich. Sie alarmieren die Polizei und legen sich auf die Lauer - mit Erfolg.



Das Erzgebirge ist einer der Blitz-Hotspots in Deutschland. In Annaberg-Buchholz schlägt der Blitz immer wieder in die St. Annenkirche ein und richtet in der Wohnung von Deutschlands einziger Türmerfamilie Schaden an. Und das trotz der Blitzschutzanlage. Wie kann das sein?



Immer häufiger verschwinden leere Getränkekisten aus Höfen von Getränkemärkten, leere Gemüsekisten von Feldern und Holzpaletten aus Lagern. Anhand solcher Fälle zeigt "Terra Xpress", wie mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist oder Pfandgeld bringt, lukrative kriminelle Geschäfte betrieben werden.