Erbschaft mit Knalleffekt

Auch eine Mutter steht plötzlich vor einem Problem. Ihr verstorbener Sohn hinterlässt ihr 15 exotische Schlangen, die größte fast vier Meter lang. Aber die Mutter hat keine Ahnung, wie man Schlangen hält. Doch das Erbe ihres Sohnes einfach so wegzugeben, bringt sie nicht übers Herz. "Terra Xpress" zeigt, was zu tun ist.



Eine ganz unfreiwillige Art von Erbschaft macht ein Ehepaar. Beim Besuch des Familiengrabs entdecken die beiden eine dort heimlich eingegrabene fremde Urne. Sie einfach aus dem Grab zu beseitigen, ist wegen Störung der Totenruhe verboten. Unglaublich, was das Ehepaar dann bei seinem Weg durch den deutschen Paragraphen-Dschungel erlebt.



Und schließlich zeigt "Terra Xpress", was Schnaps-Brennen mit Erbschaft zu tun hat. Seit langer Zeit gibt es nämlich in Deutschland eine feststehende, limitierte Zahl von Brenn-Lizenzen, die vererbbar sind. Nur wenn es keinen Erben gibt oder jemand seine Brenn-Lizenz zurückgibt, hat ein anderer die Chance, zu einer solchen Lizenz zu kommen.



Was das für einen Maurer heißt, der sich in den Kopf gesetzt hat, auf das Schnaps-Brennen umzusatteln - auch das zeigt "Terra Xpress" in seiner Sendung über außergewöhnliche Erbschaften, die das Leben von Menschen gehörig auf den Kopf stellen.