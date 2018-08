Falsche Straßen und der Laptop-Krimi

Gerade ist eine Familie ins neue Haus eingezogen, doch nicht alle an sie adressierten Briefe kommen an. Und dann gibt es sogar bei der Einschulung des Kindes Probleme. "Terra Xpress" über Verwirrungen durch Straßennamen und warum es überhaupt dazu kommen kann



Anwohner wundern sich, warum ihre gelbe Tonne auf einmal nicht mehr so geleert wird wie noch vor Kurzem. "Terra Xpress" zeigt, was dahintersteckt und warum Müllwagen mancherorts nicht mehr rückwärtsfahren, um den Müll einzusammeln.



Einmal nicht aufgepasst, und schon hat ein Pendler seine Tasche samt Laptop mit wichtigen Daten und persönlichen Erinnerungen im Zug vergessen. Trotz sofortiger Nachfrage bei den Verantwortlichen - einen ehrlichen Finder gibt es nicht. "Terra Xpress" zeigt, wie der Pendler zusammen mit Spezialisten der Polizei auf unkonventionelle Weise die Verfolgung aufnimmt.