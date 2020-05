Falscher Alarm und die Plakettenschwindler

Über achtzigmal muss die Feuerwehr in einer Pizzeria anrücken und alle Gäste evakuieren. Und das völlig umsonst, alles Fehlalarme. "Terra Xpress" zeigt, was alles passieren kann, wenn Brandmelder für Verwirrung sorgen und die Lösung vor Gericht gefunden werden muss.



Ein Gebrauchtwagen wird gekauft, und trotz neuer Prüfplakette ist er nicht fahrtüchtig. Er ist unten durchgerostet, die Bremsen sind auch nicht mehr gut. Der Wagen muss stillgelegt werden. Was ist los rund um die Hauptuntersuchung?



Ein neuer tierischer Einwanderer versetzt Schafzüchter und Biologen in helle Aufregung. Verletzte und tote Schafe sind die traurige Bilanz. Aber die Bissspuren passen einfach nicht zu den üblichen Verdächtigen. Erst die DNA-Analyse zeigt ein völlig unerwartetes Ergebnis: Der Täter ist ein Goldschakal. "Terra Xpress" über einen noch weitestgehend unbekannten Verwandten des Wolfes.