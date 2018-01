Faszination Meer

Es ist eine Sensation in der Ostsee. Nach dem Tipp eines Fischers dringen Hobbytaucher zu einem unbekannten Wrack auf den Grund der Ostsee vor. In der Tiefe entdecken sie jedoch nicht die erhofften Schätze, sondern nur uralte Flaschen, gefüllt mit scheinbar längst ungenießbarem Champagner. Aber dann stellt sich heraus, dass jede Flasche mehr als 10 000 Euro wert ist. Überraschenderweise hat sich der edle Tropfen aus der Tiefe hervorragend gehalten und prickelt noch immer köstlich. "Terra Xpress" testet, ob die Lagerung von Champagner und Wein unter Wasser sogar besser sein kann als die bisherigen traditionellen Methoden in Kellern.



Auch Moderator Dirk Steffens nimmt die Zuschauer in dieser Sendung selbst mit in die Tiefe, und zwar in die Unterwasserwelt des Great Barrier Reefs. Hier versucht er unter Anleitung eines Haiforschers mit bloßen Händen einen Hai zu fangen. Das Abenteuer dient einem guten Zweck: Die Tiere werden anschließend auf einem Schiff mit einem Chip versehen. Denn nur so können die Forscher die gefährdeten Tiere schützen. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang.