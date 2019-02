Gefahr aus dem See und das Bierfässer-Rätsel

Es ist eine erstaunliche logistische Leistung: Die Diebe kommen nachts, sind schnell und stehlen Dutzende, sogar Hunderte Metallfässer. So geschehen bei Getränke- und Bierhändlern in ganz Deutschland. Wie geht die mutmaßliche Bande vor, und was macht sie mit dem Diebesgut? Kann die Polizei das Bierfässer-Rätsel lösen?



Tagesbrüche sind seine Spezialität: Peter Hogrebe von der Bergbehörde in NRW hat nicht nur die Fan-Parkplätze rund um das Dortmunder Stadion vor dem Einsturz gerettet. Er ist auch zur Stelle, wenn Wohnhäuser geschützt werden müssen. "Terra Xpress" begleitet den Ingenieur und sein Team bei der riskanten Arbeit. Und: Risse in gleich mehreren Häusern in einem Essener Wohngebiet. Ein stillgelegter Stollen ist offenbar nicht der Grund. Was dann? Es gibt Hinweise, dass die Trockenheit des letzten Sommers damit zu tun haben könnte.