Genuss ohne Reue und ein Tornado im Winter

Es scheint, als gäbe es in Deutschland zunehmend schwerste Unwetter, die sich durch die Meteorologen kaum vorhersagen lassen. Am Beispiel des Tornados, der im März 2019 über die Ortschaft Roetgen hinwegfegte, geht "Terra Xpress" diesem Phänomen nach.



Die Lkw-Dichte auf unseren Straßen nimmt immer mehr zu. Die Leidtragenden sind zumeist die Brummi-Fahrer. Zeitdruck, Wochenendpausen, Parkplatznot, alles Probleme, für die es bislang nur unzureichende Lösungen gibt. Polizeikontrollen bestätigen, dass deutlich mehr Fahrer an ihre Grenzen gehen, als vermutet. "Terra Xpress" ist ganz nah dabei und zeigt dabei den Ernst der Lage.