Graffiti-Ärger und ein Wunder im Schnee

Das großflächige Kunstwerk zeigt eine ostfriesische Gegend, ganz bunt mit viel Wiese, einer Kuh und blauem Himmel, mitten in der Innenstadt. Die Stadt fordert den Ensemble-Schutz und hat eine Frist gesetzt, um das Kunstwerk zu entfernen.



Monatelang wurden Millionen von Plastikschnipseln in die Schlei eingeleitet, einen Seitenarm der Ostsee. Die Anwohner sind entsetzt, denn die Recherche ergibt: Der Müll stammt aus dem Faulturm eines Klärwerks. Können Anwohner, Stadtwerke und Naturschützer das Wasser wieder säubern?



Der Diebstahl von Wintersportgeräten ist für Langfinger ein lukratives Geschäft. Die Aufklärungsquote liegt bei nur zwei Prozent. Als jedoch ein Weltrekord-Rodelschlitten wegkommt, nehmen die Betroffenen die Sache selbst in die Hand - mit überraschendem Erfolg.