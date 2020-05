Hai-Alarm und die Ganoven-Jäger

Vier Jugendliche feiern in einer Bar in München, als plötzlich das Handy weg ist. Mit Hilfe der Ortungsfunktion nehmen sie die Fährte auf. Weil die Polizei nicht so schnell eingreifen kann, beschließt die Gruppe, die Täter selbst zu stellen. Auch die Mitglieder eines Sportvereins sind Langfingern auf der Spur.



Mit viel Engagement betreibt eine Frau in Berlin eine Gaststätte und wohnt praktischerweise direkt darüber. Plötzlich kündigt der Vermieter beides. Ihre einzige Hoffnung: der Denkmalschutz. "Terra Xpress" zeigt, warum viele Bürger in Riemserort an der Ostsee gerade nicht gut auf die Denkmalpflege zu sprechen sind.