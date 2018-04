Hühner mit Wohnwagen und ein Wunder auf dem Meer

Da will ein Ökolandbauer Gutes für sich, die Umwelt und seine Hühner tun, indem er sie mit einem mobilen Hühnerstall draußen auf dem Feld leben lässt. Doch leider hat er die Rechnung ohne die Behörden gemacht.



Kurios ist die Story einer Kamera, die auf der Hallig Süderoog angespült wird. Tatsächlich funktioniert sie noch, und die Aufnahme zeigt ihren eigenen Untergang - und einen kleinen Jungen. Die Spur führt nach England. Eingeschaltet werden neben der Seenotrettung auch die sozialen Medien. "Terra Xpress" über die ungewöhnliche Fahndung nach einem Jungen, der seine geliebte Spezial-Kamera verlor.



Außerdem: eine Bürokratie-Posse, die die Bürger einer Straße in Bielefeld trifft. Von jetzt auf gleich stellt die Stadt Halteverbotsschilder auf, es darf in der Straße nicht mehr geparkt werden. Der Grund: Die Fahrbahn sei zu schmal, zwei Zentimeter fehlen. Anders ergeht es Anwohnern in Wiesbaden: Die Not ist groß, Parkplätze fehlen, die Autos stehen kreuz und quer, auf Gehwegen und Grünflächen. "Terra Xpress" zeigt, wie sich die Bürger wehren, die im alltäglichen Parkplatz-Krieg unter die Räder zu kommen drohen.