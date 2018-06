Hunde und andere Störenfriede

Ungebetene Gäste machen Landwirten in Norddeutschland schwer zu schaffen: Nonnengänse. Das Gebiet liegt im Zuggebiet dieser Vögel, und sie fressen die Äcker kahl. Die Schäden auf den Ländereien sind inzwischen so groß, dass gravierende Ernteeinbußen zu verzeichnen sind. Mancher Bauer weiß nicht, wie er noch seinen Betrieb halten soll. "Terra Xpress" zeigt, wer beim Ringen um den Acker am Ende gewinnt. Bauer oder Nonnengänse?