Lange Finger im Wald und Gänse im Schwimmbad

Inzwischen haben nicht nur Kanada- und Nilgänse, sondern sogar Nutrias Schwimmbäder für sich entdeckt. Aber vor allem die Hinterlassenschaften der Gänse ärgern Schwimmbadbesucher und erregen die Gemüter. Was es damit auf sich hat und was alles gegen die tierischen Gäste unternommen wird, dem geht "Terra Xpress" nach.



Im Mai 2015 rast ein Tornado durch die Stadt Bützow und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Einige Häuser sind einsturzgefährdet, viele Dächer sind zerstört, dazu kommen zahllose Schäden durch umherfliegende Ziegel oder entwurzelte Bäume. Nur wenige Wochen später wird auch ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz getroffen. Eine Gewitterfallböe zerstört ein Wohnhaus komplett, mehrere andere Häuser werden beschädigt. Auch dort gehen die Schäden in die Millionen. Fest steht, die Betroffenen brauchen vor allem finanzielle Unterstützung. Was ist wirklich angekommen? Konnte mittlerweile alles wiederaufgebaut werden? Diesen Fragen geht "Terra Xpress" nach.