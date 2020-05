Leben mit Corona - Alte Gauner und neue Macher

Kurz vor dem Saisonstart steht für Landwirt Thomas Geiger plötzlich die gesamte Spargelernte auf dem Spiel. Da die Grenzen dicht sind, bleiben die Erntehelfer in ihrer Heimat. Bundesweit fehlen durch die Corona-Krise rund 300.000 Saisonkräfte in der Landwirtschaft. Um massive Ernteausfälle zu verhindern, dürfen bis Ende Mai nun 80.000 Arbeiter unter strengen Auflagen nach Deutschland einreisen. Ein erster Lichtblick für Spargelbauer Thomas Geiger. Zudem soll eine Onlineplattform, "Das Land hilft", Freiwillige und Landwirte zusammenbringen. Der Zuspruch ist groß, doch Spargelstechen ist ein echter Knochenjob. Kann das gutgehen?



Andrea und Thorsten Dreher haben elf Kinder. Bis auf zwei sind jetzt alle den ganzen Tag zu Hause. Eine ungeahnte Herausforderung für die Großfamilie. Hinzu kommen die finanziellen Sorgen: Auch ohne Corona kommen sie kaum über die Runden, seit Anfang April 2020 ist Vater Thorsten nun in Kurzarbeit. Wie gelingt es, wenn Groß und Klein eng zusammenrücken und sich ohne Schulbetreuung neu aufeinander einstellen müssen?



Außerdem gibt es in der Sendung ein Gespräch mit dem Immunologen Martin Fabian Bachmann von der Universität Bern. Er gibt Einblicke in die aktuelle Entwicklung, und er beantwortet die Frage, wie das Immunsystem des Menschen auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 anspricht.