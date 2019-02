Leise Jäger und die verschwundenen Schätze

So schlimm wird es schon nicht sein, denkt sich eine Frau am neuen Wohnort, als sie von den Nachbarn vor den vielen Krähen gewarnt wird. Doch schnell ändert sie ihre Ansicht. Warum die unter Schutz stehende Krähe mancherorts Menschen zur Verzweiflung treibt und die Gemeinden bei der Lösung des Problems vor einem Dilemma stehen - und wie es am Ende doch noch Auswege gibt.



Ein Musiker ist auf dem Nachhauseweg von der Probe, als er von Starkregen überrascht wird. Plötzlich wird sein Auto von einer Welle mitgerissen und in einen Fluss gespült. Er kann sich retten, doch seine kostbare Klarinette (im Wert eines Kleinwagens) und andere wertvolle Instrumente gehen verloren. "Terra Xpress" zeigt, wie das Instrument überraschenderweise den Weg zurück zum Eigentümer findet und weitere unglaubliche Instrumenten-Geschichten.