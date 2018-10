Licht aus und auf die Krähenjagd

Erst meinte man in einer Gemeinde, das Wurzelwerk einer Linde habe bei einer Laterne einen Kabelbruch verursacht und einen flächendeckenden Lichtausfall verursacht. Doch dann kommt heraus, dass fast alle Laternen im Ort unter gefährlicher Spannung stehen. Wie das passieren konnte, sorgt für ziemliche Unruhe.



Eine Krähenplage treibt eine Stadt in den Wahnsinn. Schon seit Jahren haben die Bürger den Vögeln den Kampf angesagt, doch bisher haben die Tiere gesiegt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, der für eine Menge Überraschungen sorgt.



Rätselhaftes passiert in der Nordsee. Immer wieder werden bei Helgoland Robben mit unerklärlichen Verletzungen geborgen. Dann bringt es ein Zufall an den Tag, dass Kegelrobben nicht so harmlos sind, wie mancher glaubt, und dass sie sogar Artgenossen jagen.