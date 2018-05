Meteorit im Garten und das Käsekuchen-Rätsel

Der Betreiber eines Käsekuchen-Standes in Freiburg kann es kaum fassen: Seine Tageseinnahmen von rund 7000 Euro sind verschwunden. Wenig später freut sich eine Frau aus Basel auf ein leckeres Stück Kuchen, findet in der Verpackung stattdessen aber Bargeld. Das hatte sie inzwischen unwissentlich in die Schweiz "geschmuggelt". "Terra Xpress" berichtet über eine ungewöhnliche Odyssee von Leckereien und Bargeld.