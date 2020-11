Mietest Du noch oder baust Du schon?

Ein ökologisches Traumhaus für unter 100 000 Euro, ist das möglich? Am Anfang hatten Edith und Ulrich Dolde hin und wieder ihre Zweifel: Doch sie wollen ihren Traum unbedingt verwirklichen. Deshalb bauen sie das Ökohaus komplett in Eigenregie und versuchen dabei, so viel wie möglich selbst zu machen.



Die Mieter sind entsetzt: Ein schwedischer Investor will ihr Mietshaus kaufen, Luxussanierungen und Umwandlungen in Eigentumswohnungen sind wahrscheinlich. Das Haus liegt in einem Berliner Erhaltungsschutzgebiet und steht unter Milieuschutz. Die Stadt Berlin hat nur zwei Monate Zeit, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Die Mieter machen mobil und wollen erreichen, das die städtischen Wohnungsbaugesellschaft degewo das Gebäude ersteht.