Mit Schnaps und ohne Bauplatz

Eigentlich wollte ein Schnapshersteller nur seine Brennerei vergrößern, doch dann gerät er in einen jahrelangen Kleinkrieg mit den zuständigen Genehmigungsbehörden. Denn es ist alles andere als einfach, in Deutschland eine Erlaubnis zum Brennen von hochprozentigen Obstlern oder Likören zu erhalten. Warum ihm am Ende nur die trickreiche Flucht in ein anderes Bundesland hilft, zeigt "Terra Xpress". Eine Familie aus Rheinland-Pfalz hat scheinbar den perfekten Baugrund gefunden: Kein Hang, keine Bombe, das Grundstück ist komplett erschlossen. Eine mündliche Bauvoranfrage ergibt: alles bereit. Schnell ist das Haus komplett geplant, ein hübsches Doppelhaus für die Töchter. Doch dann ein erster Vorbote des Unheils: Die Baugenehmigung wird an ein Gutachten geknüpft, ein Geruchsgutachten. Wie geht es nun weiter? Waschbären sind zwar putzig, machen sich aber besonders unbeliebt, wenn sie in Vorgärten und Häusern räubern und sich gelegentlich sogar Hasen und Meerschweinchen einverleiben. "Terra Xpress" zeigt, wie Betroffene mit Jägern und Waschbären-Schützern nach Lösungen suchen.