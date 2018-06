Musikalische Fledermäuse und das Rätsel im Meer

Unsere heimischen Fledermäuse sind ökologisch wertvolle und streng geschützte Tiere. Doch was, wenn sie alte Fresken in einer Kirche verschmutzen und an Häusern unschöne Spuren hinterlassen? Naturschützer und Betroffene suchen gemeinsam nach Lösungen.



Jahrelang lagen in einer alten Holzkiste in einem Keller in Niederösterreich die Bestandteile eines fast 100 Jahre alten riesigen Modells des Kölner Doms, gebastelt aus 2,5 Millionen Zündhölzern. "Terra Xpress" erzählt die spannende Geschichte des sogenannten Streichholzdoms, der jetzt in Köln instand gesetzt wird.