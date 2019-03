Nervige Umwege und der Wohnungs-Zoff

Vollsperrung der Bundesstraße B83 im Weserbergland in beiden Richtungen. Seit Monaten darf dort ohne Ausnahmegenehmigung niemand mehr fahren. "Terra Xpress" über den Ärger darüber und warum anderenorts sogar eine Autobahn zeitweise unbefahrbar ist.



Mit viel Engagement betreibt eine Frau in Berlin eine Gaststätte und wohnt praktischerweise direkt darüber. Plötzlich kündigt der Vermieter beides. "Terra Xpress" zeigt, wie der Denkmalschutz zu ihrer großen Hoffnung wird und warum viele Bürger in Riemserort an der Ostsee andererseits gerade nicht gut auf die Denkmalpflege zu sprechen sind.