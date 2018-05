Radler-Aufstand und eine Überraschung im Keller

Mit Feuchtigkeit im Keller ist nicht zu spaßen, vor allem dann nicht, wenn Grundwasser durch Starkregen oder bauliche Veränderungen in der Umgebung in die Häuser eindringt. Wie können ganze Wohngebiete gerettet werden, und wer kommt für die Kosten auf? Plötzlich ist der Keller feucht, nachdem in der Nachbarschaft Abrissarbeiten stattgefunden haben und deshalb das Grundwasser ansteigt. Anderenorts muss sogar ein ganzes Haus um mehr als einen halben Meter angehoben werden. Wie reagieren die Behörden, und gibt es Unterstützung für die Betroffenen?



Ein Hotelbesitzer lagert Kaminholz auf seinem Grundstück. Doch laut Bauverwaltung handelt es sich hierbei um ein nicht genehmigtes Bauwerk, das entfernt werden muss. Das kann der Hotelbesitzer nicht nachvollziehen und weigert sich. Eine Streuobstwiese mit Äpfeln für den Eigenbedarf wird einem Privatmann zum Verhängnis, weil er vor dem Gesetz als landwirtschaftlicher Unternehmer gilt.



Radfahrer fühlen sich häufig auf Fahrradwegen nicht sicher und wollen deshalb auch auf der Straße fahren. Sehr zum Ärger von Autofahrern, die häufig das Verhalten der Radler nicht einschätzen können. Kann dieser Konflikt gelöst werden?