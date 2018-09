Rasende Radler und still ruht der See

Das Insektensterben geht auch 2018 weiter - mit ernst zu nehmenden Folgen für das Ökosystem. "Terra Xpress" begleitet einen Imker und Wildblumenaktivisten, der versucht, Bebauungsvorhaben zu stoppen, um Brachflächen zu erhalten. Außerdem: eine NABU-Insektenzählung mit einer Schulklasse und ein Wildlebensraumberater, den es bisher nur in Bayern gibt und dessen Projekt erste Erfolge zeigt.



Der Streit um den Finsterroter See nimmt kein Ende. Badeverbot statt Badespaß, ausgerechnet an einem der idyllischsten Seen im schwäbisch-fränkischen Wald. "Terra Xpress" auf Spurensuche: Warum kommt Abwasser in den See, und wie wird er wieder sauber? Dazu: Die Fils, ein Nebenfluss des Neckar, ist plötzlich blutrot gefärbt. Giftig oder nicht: Was ist die Ursache?