Raus aus dem Haus und was lauert im See?

Die Besitzer ehemaliger Musterhäuser sind schockiert. Nach Jahrzehnten gelten ihre Eigenheime plötzlich als illegal. "Terra Xpress" zeigt, wie sich die Besitzer gegen eine mögliche Räumung und die Entwertung ihrer Häuser zur Wehr setzen.



An einem beschaulichen See beobachten Spaziergänger, wie ein Schwanenküken nach dem anderen nicht mehr auftaucht. Irgendetwas muss sie in die Tiefe gezogen haben. Das Ereignis erregt so großes Aufsehen, dass die Gemeinde das Wasser ablässt, um der Ursache auf den Grund zu gehen.



Aus einem Agrarhandel werden massenhaft Pflanzenschutzmittel und teure Traktoren gestohlen. Ganze Lagerbestände verschwinden über Nacht. Die Polizei vermutet gut organisierte Banden hinter den Raubzügen. "Terra Xpress" geht den Fällen nach.