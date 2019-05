Rettet mein Dorf und der große Kaninchen-Klau

Außerdem in der Sendung: In Bayern wird unter einer Kirche ein jahrhundertealtes Tunnelsystem entdeckt, ein sogenannter Erdstall. Ein Phänomen, das es häufiger in Europa gibt. Diese Höhlen haben bis heute ihr Geheimnis behalten. Forscher vermuten, dass sie im Mittelalter als Versammlungsorte genutzt wurden.



Kaninchen, Katzen und Vögel sind überaus beliebte Tiere, mit denen sich Menschen gerne umgeben. Doch Langfinger machen auch vor ihnen nicht halt und stehlen sie aus Käfigen, Ställen oder einfach von der Straße weg. "Terra Xpress" zeigt, wie Bewohner eines Wolfsburger Stadtviertels auf der Suche nach etlichen Papageien sind, die aus einem Tierpark gestohlen wurden.