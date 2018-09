Rettet mein Dorf und Schäfer in Not

Wanderschäfer ziehen das ganze Jahr über mit ihren Schafen von einer Wiese zur nächsten. Doch die Fleisch- und Wollpreise sind im Keller, es lohnt sich kaum noch. Viele Schäfer fordern die Einführung einer Weidetierprämie, und jetzt bedrohen neuerdings sogar im Ruhrgebiet und Niedersachsen auch noch Wölfe ihre Herden. Doch wie können die Schafe effektiv geschützt werden?



Beim Bau des Pfarrgebäudes im bayrischen Aying kracht der Bagger plötzlich in ein Loch. Experten entdecken dort einen fast 60 Meter langer Erdstall. Gut erhalten, am Ende ein mysteriöser Raum mit Sesseln aus Stein und einem Opfertisch. Doch was steckt dahinter, wie alt ist er und wie kann man den Tunnel retten? Und kann man darauf einen Pfarrgemeindesaal bauen?