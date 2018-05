Risse im Haus und Entdeckung im Bienenstock

Breite Risse in den Wänden und lose Kacheln. Manche Häuser müssen zur Sicherheit sogar abgestützt werden. Als Ursache werden legale Erdwärmebohrungen in der Nachbarschaft ausgemacht. Andernorts werden Tunnelarbeiten unter dem Hausgrundstück als Grund vermutet.



Wenn Tiere im Internet zum Verkauf angeboten werden, geht es oft nicht mit rechten Dingen zu. So wie bei einem Hund, der seinen Besitzern während des Spaziergangs abhandengekommen war. "Terra Xpress" geht mit einer Tiervermisstenstelle solchen Fällen nach.



Plötzlich finden Imker massenweise tote Honigbienenlarven. Diesmal steckt aber weder die Varroamilbe noch sonst ein Parasit dahinter. Schließlich entdecken die Imker, dass giftige Bienenwaben die Ursache sind. "Terra Xpress" zeigt, was es damit auf sich hat.