Römische Nächte und Raserei in der Hexennacht

Zwei Studentinnen aus Deutschland hängen über Nacht auf dem Flugplatz in Rom fest, als ihr Flieger kurzfristig gecancelt wird. Werden sie es schaffen, rechtzeitig nach Hause zu kommen?



Zwei Freunde aus der Eifel bauen einen Fake-Blitzer, als Streich in der Hexennacht. So befreien sie, ganz unbeabsichtigt, ihr Dorf von Rasern. Das kommt auch einem Bürgermeister aus der Pfalz zu Ohren, er will den falschen Blitzer kaufen. Aber ist die Aufstellung eines Fake-Blitzers überhaupt legal?



In einem Stadtteil von Berlin kämpfen Eltern seit Jahrzehnten für eine Ampel, damit ihre Kinder sicher die Grundschule erreichen.