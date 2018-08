Scheues Wild

Auch Wildschweine sorgen vermehrt für Unruhe in der Bevölkerung. Kürzlich stürmte eine Bache eine Metzgerei - die Ironie des Schicksals: Das Tier musste im Laden erschossen werden. Wildschweine kommen uns immer näher. Wolfsburg ist besonders betroffen. Das erlebt auch eine Mutter, die ihrer kleinen Tochter eine Freude bereiten will. Sie zelten im eigenen Garten, ein Erlebnis, das leider auf andere Art unvergesslich wird. Die Jäger sind alarmiert, doch in den Schonzeiten können sie nichts machen. Andere Lösungen müssen her.