Schock im Maisfeld und Gefahr aus dem Untergrund

Angespannt verfolgt Bürgermeister Michael Benitz in Staufen, wie Forscher an rund 100 Stellen Messungen erheben. Kommt die Erde elf Jahre nach der missglückten Geothermie-Bohrung endlich zur Ruhe? Auch Anwohner wie Edeltraud Pilz blicken nervös auf die Messungen. Denn immer wieder treten in ihrem Hotel neue Schäden auf. Schlichter Jochen Teigeler betreut diese und andere Fälle. Neu dazu: Ein Hightech-Projekt der Uni Freiburg. Per Drohne und mit 3-D-Lasermesstechnik lassen sich Risse in Gebäuden millimetergenau aus der Luft vermessen.



Kurios ist die Story einer Kamera, die auf der Hallig Süderoog angespült wird. Tatsächlich funktioniert sie noch, und die Aufnahme zeigt ihren eigenen Untergang - und einen kleinen Jungen. Die Spur führt nach England. Eingeschaltet werden neben der Seenotrettung auch die sozialen Medien. "Terra Xpress" über die ungewöhnliche Fahndung nach einem Jungen, der seine geliebte Spezial-Kamera verlor.