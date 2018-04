Schwankende Häuser und eine falsche Königin

Investition auf unsicherem Boden: In Lüneburg sacken Häuser einfach ab. Einige mussten schon abgerissen werden. Schuld ist der jahrzehntelange Salzabbau. Alarmierendes passiert auch in Dinslaken: Neben einer Baustelle bekommt ein Haus plötzlich tiefe Risse.



Zwei Zollfahnder trauen ihren Augen kaum: Bei einer Lkw-Kontrolle finden sie ganze Pakete mit englischen Briefmarken im Wert von über 100 000 Euro. Die Ermittler können schließlich nachweisen, dass es sich um Fälschungen handelt. Doch woher stammen sie, und wie kommt die Post nachgemachten Postwertzeichen auf die Spur? "Terra Xpress" forscht nach.



Sie kommen nicht nur nachts: Metalldiebe, die Unternehmen in kurzer Zeit sogar um tonnenschweres Gusseisen erleichtern. Schnell ist klar, dass häufig organisierte Banden dahinterstecken, die ihre Beute auf Schrottplätzen zu Geld machen. Besonders beliebt bei Kriminellen: das Kupferkabelnetz der Deutschen Bahn. Die hat jedoch genug von Millionenschäden und liegengebliebenen Zügen und setzt mittlerweile auf eigene Spezialeinheiten, um den Dieben das Handwerk zu legen. "Terra Xpress" legt sich zusammen mit den Profis der Bahn auf die Lauer.