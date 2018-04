Seenot auf der Ostsee und der verlorene Ring

Bei ihrer Fahrt mit dem Hausboot durch Mecklenburgs faszinierende Wasserstraßen verirren sich zwei Ausflügler auf die offene Ostsee. Schließlich wird auch noch der Sprit knapp, und es wird dunkel. Nachdem sie einen Notruf abgesetzt haben, suchen die Seenotretter.



Auch an der Isar geht es hoch her. Wochenendtouristen verwandeln ein idyllisches Schutzgebiet regelmäßig in ein Schlauchboot-Mekka mit Partymeile und Müllplatz. "Wehret den Anfängen!" heißt es am Neckar, damit dort sogenannte Stocherkähne nicht überhandnehmen.



Der Diamantring funkelt, was das Zeug hält, und ist sicherlich eine Menge wert. Doch von der Besitzerin keine Spur. Warum sucht sie den Ring nicht? Vielleicht stimmt etwas mit der Geschichte nicht. Handelt es sich vielleicht um Diebesgut? Oder wurde er mit Absicht im Streit weggeworfen? "Terra Xpress" ermittelt.