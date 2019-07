Seltsame Geräusche und die Überraschung im Untergrund

Seit Wochen dieses laute schnarchende Geräusch in der Nacht - die Bewohner in Malchin sind übermüdet und zermürbt. Auch in Halle/Saale versuchen genervte Bürger, einem mysteriösen Piepsen beizukommen. "Terra Xpress" spürt den rätselhaften Geräusche nach.



Eigentlich sollte der Kindergarten in Nalbach saniert werden - doch dann gibt es eine böse Überraschung: Der Fußboden ist an einigen Stellen nur wenige Zentimeter dick, darunter sind riesige Hohlräume. Bald stellt sich heraus, es sind unbekannte marode Stollen einer Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Für den Kindergarten bedeutet das: sofortige Schließung wegen Einsturzgefahr. Und für die kleine Gemeinde beginnt ein Kampf um Zuständigkeiten und Kostenübernahme.