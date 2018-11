Seltsamer Schatz aus der Tiefsee

Am Nordseestrand entdeckt ein Urlauber einen unscheinbaren Klumpen. Eine übel riechende Besonderheit, die er noch nie zuvor gesehen hat. Nachfragen bei einem Experten ergeben: Es könnte ein wertvoller Ambra-Klumpen sein, eine ganz besondere Ausscheidung von Pottwalen, den größten Raubtieren der Erde.



Echte Ambra müsste die unverdaulichen Reste von Tintenfischen und Kalmaren enthalten. Für diese Leibspeise jagen Pottwale in großer Tiefe und liefern sich dort sogar blutige Kämpfe mit riesigen Kalmaren. Das belegen nicht zuletzt Narben und Saugnapfabdrücke an den Körpern der Wale. Prozesse im Verdauungstrakt der Wale sind verantwortlich, dass der Stoff ausgeschieden und irgendwo an Land gespült wird.



Pottwale gibt es in der Nordsee zwar eigentlich nicht. Aber wenn sie nach dem Winter aus den nahrungsreichen Gewässern Nordnorwegens wieder in den Süden ziehen, dann kann es schon mal vorkommen, dass sie den Abzweig nach Westen verpassen und in der Nordsee landen. "Terra Xpress" ist dabei, wenn ein Pottwal-Experte das Nordsee-Fundstück erstmals auf seine Echtheit hin untersucht.



Tintenfische und Kalmare gelten als die intelligentesten Weichtiere. Sie sollen sogar der menschlichen Intelligenz verblüffend nahe kommen, vielleicht näher als alle anderen Tiere. Aber können sie wirklich planerisch denken, und wie lernfähig sind sie wirklich? "Terra Xpress" geht auch dieser Frage nach und taucht dabei in die Tiefen der Ozeanwelt.