Sensationsfund im Keller und das Donner-Rätsel

Jahrelang lagen versteckt in einer alten Holzkiste in einem Keller in Niederösterreich die Bestandteile eines fast 100 Jahre alten riesigen Modells des Kölner Doms, gebastelt aus 2,5 Millionen Zündhölzern. "Terra Xpress" erzählt die spannende Geschichte des sogenannten Streichholzdoms, der jetzt in Köln mit großem Aufwand instandgesetzt werden soll.



Das Erzgebirge ist einer der Blitzhotspots in Deutschland. Mittendrin die Stadt Annaberg-Buchholz mit ihrer über 500 Jahre alten St. Annenkirche. Genau hier schlägt der Blitz immer wieder ein, bei Deutschlands einziger Türmerfamilie. "Terra Xpress" ist mit Blitzjägern unterwegs und fragt, warum es trotz Blitzschutz immer wieder zu Schäden kommt.



Im Bayerischen Wald herrscht Wassermangel. Die Bewohner einiger Dörfer sind ratlos. Sie bekommen ihr Trinkwasser aus eigenen Quellen. Doch die sind wegen der anhaltenden Trockenheit fast vollständig versiegt. "Terra Xpress" zeigt, was der Wassermangel bedeutet und wie ungewöhnliche Lösungen für außergewöhnliche Wasserprobleme gefunden werden.