Sommer, Sonne und geplatzte Träume

Sie verweigert das. Doch die Firma macht weiter Druck und schickt eine Rechnung. Polizei und Verbraucherzentrale raten, nicht zu bezahlen. Die Regensburger Polizei ermittelt federführend gegen die Chefs und Mitarbeiter der Abzock-Firma. Mehr als 2500 Menschen sollen die Betrüger auf diese oder ähnliche Weise um ihr Geld gebracht haben.



Was ist echt - und was nicht? Langsam können wir uns darauf einstellen: Wenn Urlaubsplanungen wieder möglich werden, stehen auch die Gauner in den Startlöchern. Verbraucherschutz und Polizei warnen vor betrügerischen Methoden, damit sich Geschichten wie diese möglichst nicht wiederholen: Eine Familie reist an den Gardasee und will ihre gebuchte und schon bezahlte Ferienvilla beziehen. Doch das Haus ist von Privatleuten bewohnt - und steht gar nicht zur Vermietung. Die Familie ist trotz großer Vorsicht einer Bande zum Opfer gefallen, die im erheblichen Rahmen mit der Vermietung von fiktiven Ferienhäusern betrügt.



Ermittlungen der Polizei sind erfolgreich, führen jedoch nur zu einem Mittelsmann, der zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wird. Kein Einzelfall. Ein Internetexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erarbeitet zusammen mit einem Präventivexperten der Kriminalpolizei Hinweise auf Fake-Webseiten in der Reisebranche.



Auch die Rückfahrt von einem entspannten Wohnwagen-Urlaub kann plötzlich teuer werden. Ein neuer Trick trifft ein Ehepaar direkt auf der Autobahn und völlig unerwartet. "Terra Xpress" schaut sich die moderne "Wegelagerei" genauer an und begleitet ein betroffenes Paar, das in letzter Minute die kriminellen Absichten durchschaut hat.