Spektakuläre Rettungsaktionen und die Bombe im Garten

Es sollte nur ein kurzer Spaziergang werden, doch mit Einbruch der Dunkelheit finden zwei Teenager keinen Weg mehr aus dem Wald heraus. Kann ein spezielles Polizeiprogramm zur Personensuche weiterhelfen? Auch ein Erwachsener verliert seine Orientierung im Wald. Während der Mann nach einem Sturz verletzt und hilflos an einem kaum zugänglichen Seeufer wieder zu sich kommt, rollt eine aufwendige Suche mit Feuerwehr, Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel an.



Plötzlicher Nebel bringt zwei Skitourengeher in den Alpen in Lebensgefahr. Als der Rettungshelikopter aufbricht, ahnen die Helfer noch nicht, dass auch sie gegen die Launen der Natur machtlos sind. Für die Wanderer auf dem Gletscher beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. "Terra Xpress" zeigt ihre dramatische Odyssee und ergründet, warum uns die Alpen immer wieder mit abruptem Wetterwechsel überraschen.