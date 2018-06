Störende Nachbarn und die Falle im See

Ein Pflanzensterben im Vorgarten beunruhigt Bewohner eines Ortes in Niedersachsen. Die lange Suche nach den Ursachen setzt ein, bis auf einmal schädliche Methanwerte im Boden entdeckt werden. Schließlich geraten Platanen in Verdacht, die als Straßenbäume dort stehen. "Terra Xpress" klärt auf, was da vor sich geht.