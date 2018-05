Im Straussee bei Berlin fehlt immer mehr Wasser. Auch woanders verschwindet Wasser aus einem See. Was ist der Grund dafür? Die Suche nach den Ursachen führt zu unerwarteten Ergebnissen, die etwas mit dem Klimawandel zu tun haben - aber nicht nur.



Plötzlich werden Teile einer Gemeinde im Saarland aufgrund einer EU-Richtlinie zum Überschwemmungsgebiet erklärt. Häuser verlieren mit einem Schlag drastisch an Wert. Die Einwohner sind verzweifelt, sehen sie doch ihre Existenzen und ihre Zukunftsplanungen in Gefahr. Auch woanders bringt die EU-Richtlinie Bürger in ungeahnte Schwierigkeiten. "Terra Xpress" zeigt, was dies für die Betroffenen bedeutet und wie es manchen von ihnen gelingt, das Unheil doch noch abzuwenden.