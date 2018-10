Streit um Sportplatz-Lärm und Laubenpieper

Es gibt heftige Hagelstürme, die nicht nur für Kühe und Rehe auf der Weide gefährlich werden, sondern die Obstbäume plötzlich zu ungewohnter Blüte im Herbst bringen können. Auf dem Starnberger See wurde sogar ein Tornado gesichtet. "Terra Xpress" schaut sich die ungewöhnlichen Hagelstürme und Wetterphänomene am See in Bayern genauer an.