Sture Störche auf dem Schornstein und was stinkt da?

Für die Kirchgänger in Mackenbach wird das ein harter Winter: So lange das Weißstorchenpaar auf dem Schornstein der Kirche nistet, bleibt die Heizung aus. Das Problem: Die Vögel sind standorttreu. "Terra Xpress" über eine ungewöhnliche Umsiedlungsaktion.



Der Gastwirt hat die Nase gestrichen voll: Wegen zu hoher Geruchsbelastung darf er seinen Betrieb nicht weiter ausbauen. Dabei hätten die umliegenden Landwirte gar nichts dagegen. Auch anderswo stinkt es gewaltig. "Terra Xpress" über faule Paragrafen und fiese Stinkfrüchte.



Ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk für den lieben Papa ist das: An Heliumluftballons hängen insgesamt 500 Euro in einzelnen Scheinen. Eigentlich gedacht als Gutschein für eine Drohne, die sich der Vater wünscht. Dann passiert das Missgeschick, die Ballons mitsamt Geld fliegen auf und davon. "Terra Xpress" über eine ungewöhnliche Spurensuche, die zu ungeahnten Verwicklungen und einer großen Überraschung führt.