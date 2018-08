Fracht weg und rätselhafter Fund in Dresden

Bei Bauarbeiten in Dresden werden zwei steinerne Sphinxe zusammen mit einer Flaschenpost in der Erde gefunden. Symbole weisen auf Verbindungen zu einer Freimaurerloge hin. "Terra Xpress" findet heraus, was es damit auf sich hat.



Waschbären sind zwar putzig, machen sich aber besonders unbeliebt, wenn sie in Vorgärten sowie Häusern räubern und sich gelegentlich sogar Haushasen und Meerschweinchen einverleiben. "Terra Xpress" zeigt, wie Betroffene mit Jägern und Waschbären-Schützern nach Lösungen suchen.